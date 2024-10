Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Vorfahrtsverletzung Pkw verfolgt und kollidiert; Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Nach Vorfahrtsverletzung Pkw verfolgt und kollidiert

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit dem frühen Donnerstagmorgen gegen eine 61-Jährigen. Der Mann befuhr gegen 5.30 Uhr mit seinem VW Golf den Kreisverkehr von der Ulmer Straße herkommend, als ihm in diesem ein 23-Jähriger mit einem Fiat die Vorfahrt nahm und er deshalb stark abbremsen musste. Vermutlich erbost über diese Handlung und mutmaßlich um den Fahrer zur Rede zu stellen, fuhr der 61-Jährige dem Fiat-Fahrer hinterher und versuchte diesen zu überholen. Hierbei kollidierte er im Bereich der Neckarstraße seitlich mit dem Fiat. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an den Pkw jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 61-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nicht nur den Führerschein abgeben, sondern auch eine Blutprobe. (gj)

Nürtingen (ES): Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist beim einem Verkehrsunfall am Donnertagmorgen an der Einmündung Stuttgarter Straße/B313 entstanden. Ein 36-Jähriger fuhr um kurz nach acht mit seinem Fiat auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtbrücke. Dabei übersah er, dass ein vorausfahrender 40-Jähriger mit seinem Ford an der rot zeigenden Ampel angehalten hatte und prallte diesem nahezu ungebremst ins Heck. Beide Pkw-Lenker blieben nach derzeitigen Kenntnisstand unverletzt. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mk)

