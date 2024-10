Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Baum auf Fahrzeug gekippt; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnungen; Essen auf Herd; Streitigkeiten; Im Krankenhaus randaliert

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT) / Westerheim (UL): Baum auf Fahrzeug gekippt

Ein Baum ist am Dienstagabend auf der L 252 auf einen fahrenden Pkw gefallen. Gegen 20.20 Uhr war ein 49 Jahre alter Mann zusammen mit drei Kindern in einem Seat auf der Landesstraße von Westerheim herkommend in Richtung Donnstetten unterwegs, als in einem Waldgebiet ein circa 15 Meter hoher Baum quer über die Fahrbahn kippte und auf die Fahrzeugfront des Wagens fiel. Trotz der erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug blieben die Insassen nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Sachschaden am nicht mehr fahrtauglichen Seat beträgt schätzungsweise 35.000 Euro. Durch die alarmierte Feuerwehr musste der rund 25 Zentimeter dicke Baum von der Fahrbahn entfernt werden. (mr)

Nürtingen (ES): Kind angefahren

Eine verletzte Fußgängerin und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, an der Einmündung Sudetenstraße / Neuffener Straße ereignet hat. Ein 71 Jahre alter Pkw-Fahrer bog mit seinem Ford Kuga von der Sudetenstraße kommend nach links in die Neuffener Straße ab. Hierbei übersah er ein neun Jahre altes Mädchen, das bei grüner Fußgängerampel die Neuffener Straße überqueren wollte. Der Pkw erfasste in der Folge das Mädchen mit geringer Geschwindigkeit, wodurch dieses in den Grünstreifen der Mittelinsel abgewiesen wurde und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

In der Kirchheimer Straße ist am Dienstag ein Einbrecher zugange gewesen. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 19 Uhr drang der Täter über ein Fenster in ein dortiges Wohngebäude ein und entwendete aus dem Inneren nach derzeitigem Kenntnisstand eine noch unbekannte Menge Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Ostfildern (ES): Verbranntes Essen

Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Dienstagabend in der Waldheimstraße zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 20.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil Hausbewohner durch den Alarm eines Heimrauchmelders aufmerksam geworden waren und Rauch aus einer Wohnung bemerkt hatten. Nachdem sich die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten im Einsatz war, zwangsweise Zugang zu der Wohnung verschaffen musste, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Wohnungsinhaber hatte sich Essen auf dem Herd zubereitet und war währenddessen eingeschlafen. Der Mann, der eine genauere ärztliche Untersuchung ablehnte, konnte nach einer Begutachtung durch den Rettungsdienst in der Wohnung bleiben. Mit Ausnahme des verkohlten Abendessens war kein Sachschaden entstanden. (cw)

Tübingen (TÜ): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Straße Am Kleinen Ämmerle ist am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr eingebrochen worden. Der unbekannte Täter gelangte auf noch nicht geklärte Weise in das Gebäudeinnere und durchwühlte dort das Mobiliar. Die anwesenden Bewohner hörten dies und riefen in Richtung des Täters. Daraufhin ergriff dieser die Flucht und entwendete hierbei mehrere Kleidungsstücke und einen Schlüsselbund. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Rottenburg (TÜ): Streitigkeiten

Mit fünf Streifenwagen ist die Polizei am Dienstagabend in die Betzengasse ausgerückt. Dort war es in einem Zimmer der Flüchtlingsunterkunft zwischen zwei augenscheinlich erheblich alkoholisierten Bewohnern zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf eine 36-Jährige ihren 37-jährigen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben soll. Die Frau wurde noch vor Ort vorübergehend festgenommen und musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach einer Blutentnahme die Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers verbringen. Der 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung seiner oberflächlichen Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Im Krankenhaus randaliert

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 43-Jähriger verantworten, der am Dienstagabend in der Notaufnahme des Krankenhauses randaliert und Polizeibeamte angegriffen hat. Gegen 22.15 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem eine Patientin nach einer ärztlichen Untersuchung nach Hause entlassen werden sollte, womit ihr Begleiter, der 43-Jährige, nicht einverstanden war. Nachdem der Mann verbal immer aggressiver wurde und den Ablauf in der Notaufnahme massiv störte, wurde ihm von seitens der Klinik ein Hausverbot erteilt, dem er sich widersetzte und die Polizei verständigt werden musste. Auch gegenüber den Polizeibeamten weigerte sich der aggressive Mann weiter das Haus zu verlassen, sodass er nach draußen gebracht werden musste. Im Ausgangsbereich griff er dann unvermittelt die eingesetzten Polizeibeamten mit Faustschlägen an, sodass der heftig um sich schlagende und tretende Mann zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden musste. Dabei wurde einer der Beamten leicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehende Beschuldigten eine Blutentnahme angeordnet. Der immer noch hochaggressive 43-Jährige musste anschließend in Gewahrsam genommen werden und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

