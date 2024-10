Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach gefährlicher Körperverletzung in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nürtingen (ES):

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen seit Sonntag (6.10.2024) gegen einen 26 Jahre alten Mann.

Dieser steht im Verdacht, am frühen Sonntagmorgen gegen 0.40 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft mit einem 55-jährigen Mitbewohner zunächst in einen verbalen Streit geraten zu sein. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten soll der 26-Jährige mehrfach mit einem stumpfen Metallwerkzeug auf den Kopf des 55-Jährigen eingeschlagen haben. Erst aufgrund des Eingreifens eines Zeugen ließ der Beschuldigte von seinem Kontrahenten ab. Dieser wurde mit stark blutenden Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach ambulanter Versorgung konnte er wieder entlassen werden. Das mutmaßlich benutzte Tatmittel konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen aufgefunden und sichergestellt werden.

Der unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten vorbestrafte 26-jährige Gambier wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag (6.10.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. (gj)

