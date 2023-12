POL-SO: Einbruch in Werkstatt

Anröchte (ots) - Gleich zweimal nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in Einfamilienhäuser in Anröchte ein. In der Zeit zwischen dem 22. Dezember, 17 Uhr und dem 27. Dezember, 19 Uhr hebelten die Unbekannten eine Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Moore" auf und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

mehr