Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfälle; Verkehrsunfälle; Akku-Brand; Kraftstoff in Abwasserkanal entsorgt; Essen auf Herd; Streitigkeiten; Einbruch in Vereinsheim; Geparkte Autos angegangen

Reutlingen (ots)

Arbeiter mit Drehleiter gerettet

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 33-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag auf einer Baustelle in der Burkhardt+Weber-Straße erlitten. Der Mann war gegen 10.40 Uhr mit Arbeiten in einer der obersten Etagen beschäftigt, als er durch eine Decke mehrere Meter tief auf einen darunterliegenden Betonboden stürzte. Der 33-Jährige wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter zu Boden transportiert und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rd)

Reutlingen (RT): Von Lkw gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Lkw-Fahrer am Montagnachmittag auf dem Parkplatz einer Firma in der Hauffstraße, bei einem Sturz vom Fahrerhaus erlitten. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand stieg der 63-Jährige gegen 17 Uhr nach dem Abstellen seines Fahrzeuges auf der Beifahrerseite mehrere Stufen hoch, um Gegenstände aus dem Führerhaus zu holen. Hierbei rutschte er auf den nassen Tritten ab und stürzte zu Boden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (gj)

Eningen (RT): Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst? (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Montagvormittag an der Einmündung Reutlinger Straße / Pfullinger Straße ereignet hat. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war gegen 11.48 Uhr auf der Reutlinger Straße ortsauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Pfullinger Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia einer 74-Jährigen, die die Reutlinger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Dacia, an welchem ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes des 40-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (mk)

Pfullingen (RT): Akku in Brand geraten

Zu einem Brand in einer Garage sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend in die Bergstraße ausgerückt. Gegen 19.40 Uhr war die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, nachdem ein Bohrmaschinen-Akku im Bereich einer Ladestation wohl infolge eines technischen Defekts in Brand geraten war. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Fahrzeugen vor Ort kam, löschte die Flammen und brachte den verbrannten Akku ins Freie. Neben diesem wurde durch den Brand auch umliegendes Inventar beschädigt. In der Garage kam es zudem zu Rußablagerungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (rd)

Trochtelfingen (RT) / Gammertingen (SIG): Kraftstoff in Abwasserkanal entsorgt (Zeugenaufruf)

Mehrere Liter Kraftstoff sind am Samstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, in einem Becken der Kläranlage in Gammertingen festgestellt worden. Das Gemisch musste mit einem Spezialfahrzeug abgesaugt werden. Da jedoch eine geringe Menge des Stoffes in die Lauchert gelangte, mussten von der Feuerwehr Ölsperren eingerichtet werden. Ersten Ermittlungen zufolge, in die auch das Umweltschutzamt des Landratsamts Reutlingen involviert war, dürfte der Kraftstoff zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zwischen dem Gewerbegebiet Haid und Trochtelfingen, unter einer Brücke der B313 über die Eisenbahnschienen über einen dortigen Schacht eingeleitet worden sein. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Bereich der Brücke unter der B313 zugegen waren, werden unter Telefon 07121/942-3333 entgegengenommen. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken verunfallt

Zu viel Alkohol hat ein Radfahrer getrunken, was am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu seinem Sturz auf die Fahrbahn beigetragen haben dürfte. Der 50-Jährige war im Bereich der Esslinger / Plieninger Straße unterwegs, als er zu Fall kam und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte bei dem Radler einen vorläufigen Alkoholwert von über einem Promille fest. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. (gj)

Esslingen (ES): Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat sich ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zugezogen. Der 17-Jährige befuhr mit einem Kleinkraftrad gegen 16.10 Uhr die Dornierstraße von der Sirnauer Brücke herkommend, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und auf den Gegenfahrstreifen geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz Citan eines 29-Jahre alten Mannes. Der Jugendliche wurde auf die Front des Wagens aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein Zweirad musste abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf circa 14.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Nach Unfall in Klinik gebracht

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag musste ein Heranwachsender vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 19-Jährige war kurz vor 15 Uhr mit einem Mercedes auf der B 10 in Richtung Göppingen unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Oberesslingen ab. Als er nach links auf die K 1215 abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über den Pkw, worauf der Wagen gegen den Randstein prallte. Mittig auf der Fahrbahn blieb der Mercedes danach stehen. Er war in der Folge nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzte 19-Jährige kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei, teils ganz erheblich alkoholisierten Beteiligten ist es am Montagabend auf dem Vorplatz zum Bahnhofsgebäude gekommen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war es gegen 23.30 Uhr zwischen einem 28- und einem 45-Jährigen, sowie einem weiteren, noch Unbekannten im Bereich des Bussteigs A aus noch ungeklärten Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die schnell in eine Schubserei mündete, welche letztendlich in eine handfeste Schlägerei gipfelte. Dabei soll auch eine Glasflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sein. Zeugen trennten die Parteien und alarmierten die Polizei. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten soll einer der Beteiligten in Richtung Bahnhofsgebäude geflüchtet sein. Eine Fahndung nach diesem verlief bislang erfolglos. Die beiden anderen wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ihrer Blessuren ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Essen auf Herd vergessen

Ein vergessener Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd hat am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, zum Ausrücken der Einsatz- und Rettungskräfte in die Brunsstraße geführt. Zuvor hatten Zeugen eine massive Rauchentwicklung in einem größeren Gebäudekomplex gemeldet, woraufhin die Feuerwehr und der Rettungsdienst von einem Brandgeschehen ausgingen und mit insgesamt 21 Fahrzeugen und 70 Kräften vor Ort kamen. Es stellte sich dann heraus, dass der Rauch des verbrannten Essens die Rauchmelder ausgelöst hatte. Verletzt wurde glücklicherweise nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, ebenso entstand kein Sachschaden. (gj)

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Am Europaplatz ist in der Zeit zwischen Sonntag, ein Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, ein Einbrecher unterwegs gewesen. Der Täter brach die Tür eines dortigen Vereinsbüros auf und suchte nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Hechingen (ZAK): Geparkte Autos angegangen

In der Nacht zum Montag sind im Stadtgebiet von Hechingen mehrere geparkte Autos angegangen worden. Wie im Laufe des Morgens entdeckt und gemeldet wurde, waren am Steubenplatz, in der Löwenstraße, der Kantstraße sowie der Schloßackerstraße rund ein Dutzend Fahrzeuge auf noch unbekannte Art und Weise geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Teilweise dürften die Fahrzeuge unverschlossen gewesen sein. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem eine Sonnenbrille. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (mr)

Geislingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Montagabend an der Kreuzung Schloßstraße / Brühstraße ereignet hat. Ein 33-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit einem Opel Movano auf der Schloßstraße in Richtung Brühstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts auf der Brühlstraße heranfahrenden Roller-Lenkers. Infolge der anschließenden Kollision stürzte der 15-jährige Zweiradfahrer zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 4.000 Euro beziffert. (rd)

