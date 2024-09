Feuerwehr München

FW-M: Update Fischsterben (Westpark); Hochhausbrand (Forstenried)

München (ots)

Sonntag, 8. September 2024, 10.00 Uhr

Stadtgebiet München

Fischsterben im Westparksee, Einsatz seit Freitag, 07.09.2024, 13.00 Uhr

Seit Freitagmittag ist die Feuerwehr München am Westparksee im Einsatz. Dort war es zu einem Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel im Wasser gekommen. Zeitgleich waren bis zu 60 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen vor Ort. Aufgrund der langen Dauer des Einsatzes wurde das Personal regelmäßig ausgetauscht und verpflegt. Bis zu 12000 Liter Wasser pro Minute wurden aus dem See gepumpt und über Wasserwerfer wieder auf die Wasseroberfläche gespritzt. Auch ein Teil des Wassers wurde aus dem See abgepumpt und mit Frischwasser wieder aufgefüllt. Die Maßnahmen zeigen Wirkung und der Sauerstoffgehalt im See wurde angehoben. Durch den zu erwartenden Wetterwechsel heute Nachmittag und den damit einhergehenden sinkenden Temperaturen wird mit einer weiteren Entspannung der Lage gerechnet. Der Einsatz ist noch nicht beendet und dauert an.

Brand im Hochhaus, Buchloer Straße, Einsatz seit Samstag, 08.09.2024, 16.00 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Hochhaus in Forstenried. Im Einsatz waren etwa 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr München mit 50 Fahrzeugen sowie Kräfte der Rettungsdienste und der Polizei. Auch zwei Hochdruck-Löschsysteme vom Typ cobra kamen zum Einsatz. Die etwa 80 Bewohner des Wohngebäudes konnten über Nacht nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Notunterkunft wurde eingerichtet. Die Löscharbeiten konnten gegen 5 Uhr früh abgeschlossen werden. Seit Sonntagmorgen sind wieder zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr München im Einsatz. Mit einem Feuerwehrkran und einer Drehleiter werden lose Teile der Dachverkleidung entfernt und

das Gebäude gesichert. Die Bewohner der oberen beiden Stockwerke können bis auf weiteres nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Alle anderen Wohnungen wurden freigegeben.

(bro)

