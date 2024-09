FW-M: Hochhaus in Flammen (Forstenried)

München (ots) - Mittwoch, 4. September 2024, 20.03 Uhr; Dachauer Straße Am Abend hat eine Matratze in einem Zimmer in einer Erstaufnahmestelle gebrannt. Die rund 130 anwesenden Personen haben sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie begeben. Die hausinterne Brandmeldeanlage hatte im Empfangsbereich Alarm geschlagen und zugleich einen Räumungsalarm im Gebäude aktiviert. Die Mitarbeiter des Empfangs haben ...

