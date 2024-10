Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Baum beschädigt Oberleitung; Einbruch, Betrug mit Gewinnversprechen; Trickdiebin unterwegs

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Waldenbucher Weg/Friedrichstraße entstanden. Ein 22-Jähriger fuhr kurz vor halb neun Uhr mit seinem Ford auf dem Waldenbucher Weg in Richtung B27. Dabei übersah er offenbar an der Kreuzung Friedrichstraße den in Richtung Ortsmitte fahrenden Mini-Cooper einer 62-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß drehte sich der Ford um 180 Grad. Der 22-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 72-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Mini-Cooper war in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (mk)

Notzingen (ES): Pkw übersehen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 28-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf dem Rauberweg erlitten. Dabei war der Radfahrer gegen 7.13 Uhr zunächst bergab auf dem Bürgersteig unterwegs. Aufgrund der nassen Fahrbahn verzögerte sein Fahrrad nicht wie gewohnt, weshalb er über den abgesengten Bordstein hinweg auf die Straße fuhr und dabei den Mini-Cooper einer 53-Jährigen übersah. In Folge dessen kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Pkw. Der Radfahrer wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Mini-Cooper war geringer Sachschaden entstanden. (mk)

Esslingen (ES): Umgestürzter Baum beschädigt Oberleitung

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstagmorgen auf der Zollbergstraße gekommen. Gegen 5.50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert worden, nachdem in der Zollbergstraße ein Baum vermutlich aufgrund seines Alters auseinandergebrochen und auf die Oberleitung der Busse gestürzt war. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Baum zersägen und von den Leitungen entfernen. Für die Dauer der Arbeiten, bei denen auch Mitarbeiter der städtischen Verkehrsbetriebe und des Tiefbauamtes vor Ort waren, musste die Zollbergstraße bis etwa 7.45 Uhr gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu entsprechenden Behinderungen führte. (cw)

Deizisau (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Hohenstaufenstraße ist im Zeitraum von Sonntag,10.30 Uhr, bis Dienstag, 9.15 Uhr, eingebrochen worden. Dabei verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Nürtingen (ES): Mit falschem Gewinnversprechen betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Nürtingen ist im Laufe der zurückliegenden Tage Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Sie erhielt erstmalig Ende September einen Anruf, in dem ihr von einer Unbekannten ein fünfstelliger Geldbetrag aus einem angeblichen Gewinnspiel versprochen wurde. Einen Tag später meldete sich die angebliche Glücksfee erneut und korrigierte den vermeintlichen Gewinn auf eine sechsstellige Summe nach oben. Für die Auszahlung des Betrages sei jedoch vorab die Begleichung einer Gebühr nötig, so die kriminelle Anruferin. Die Seniorin erwarb schließlich, wie von der Betrügerin gefordert, Guthabenkarten im Wert von mehreren tausend Euro und gab die Codes dieser Karten daraufhin der Betrügerin telefonisch durch. Die Polizei rät:

- Schenken Sie Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist und schon gar nicht, wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Bei echten Gewinnen müssen Sie kein Geld im Voraus überweisen! - Geben Sie telefonisch keine persönlichen Informationen weiter, keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern, Karten-Codes oder Informationen zum persönlichen Umfeld! - Beenden Sie so Gespräch und legen Sie konsequent auf. - Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und nehmen Sie etwaige Warnungen von Banken vor Geldtransfers ernst!

Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, insbesondere ältere Menschen, die Guthabenkarten von größerem Wert kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen.

Weitere Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (gj)

Kirchheim/Teck (ES): Trickdiebin unterwegs (Zeugenaufruf)

Eine dreiste Trickdiebin hat bereits am vergangenen Freitag in der Fußgängerzone ihr Unwesen getrieben. Gegen elf Uhr sprach die Unbekannte eine Passantin an und bat diese um Unterstützung in einer vermeintlichen Notlage. So beeindruckt hob die Geschädigte von einem Bankautomaten mehrere hundert Euro ab und händigte das Geld der Kriminellen aus. Diese erbat jedoch noch mehr Geld und begleitete die Geschädigte zu deren Wohnanschrift, wo ihr nochmals mehrere hundert Euro Bargeld übergeben wurden. Erst im Nachhinein erfolgte nun die Anzeigenerstattung. Die Täterin ist Mitte 20, circa 155-160 Zentimeter groß, hat eine schlanke Figur, schwarze, lange Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war sie mit schwarzen Leggins, einer grauen Strickjacke mit hellen Streifen und weißen Turnschuhen. Dazu trug sie eine Silberkette mit Anhänger und führte eine dunkelblaue Ledertasche mit sich. Die Frau sprach deutsch mit ausländischem Dialekt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell