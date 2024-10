Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autos angegangen; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Mehrere Pkw angegangen (Zeugenaufruf)

Wohl in der Nacht zum Mittwoch sind im Stadtgebiet von Reutlingen rund ein Dutzend geparkte Fahrzeuge angegangen worden. Wie im Laufe des Morgens entdeckt wurde, wurden an mehreren Pkw die hinteren Kennzeichenschilder entwendet. Außerdem wurde an einem Wagen der rechte Außenspiegel beschädigt und an einem weiteren Auto die linke Seite zerkratzt. Die Fahrzeuge waren in der Storlachstraße, der Johannes-Eisenlohr-Straße, der Max-Eyth-Straße sowie der Ferdinand-Porsche-Straße abgestellt. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Reutlingen-Nord unter der Telefonnummer 07121/9611-0. (mr)

Metzingen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei Fahrzeuge mussten am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Schlössleskurve abgeschleppt werden. Eine 35-Jährige war gegen sieben Uhr mit einem Ford Fiesta auf der L 380a/Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Dettingen übersah sie einen von links aus Richtung Dettingen kommenden Ford Kuga eines 62 Jahre alten Mannes und kollidierte im Einmündungsbereich mit diesem. Beide Unfallbeteiligten wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf circa 35.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war aus Richtung B28 für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 8.30 Uhr komplett gesperrt. (gj)

Nürtingen (ES): Aufs Dach gekippt

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von knapp 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 84-Jähriger am Mittwochvormittag auf der Europastraße verursacht hat. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war der Mann gegen zehn Uhr mit seinem Citroen C5 aus Richtung Stadtbrücke kommend in Richtung Oberbohinger Straße unterwegs. Dabei übersah er einen auf Höhe des Polizeireviers ordnungsgemäß geparkten Lkw, der seine Auffahrrampe heruntergelassen hatte. Obwohl sowohl der Lkw als auch die Rampe durch gelbe Rundumleuchten korrekt gesichert war, übersah der Senior das Fahrzeug und fuhr mit seinem Citroen die Rampe hinauf, bis der Wagen etwa in der Mitte der Ladefläche nach links auf die Fahrbahn kippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Während sich der Fahrer selbst aus dem Auto befreien konnten, wurde seine 79-Jahre alte Beifahrerin im Fahrzeug eingeschlossen, sodass sie von der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, befreit werden musste. Beide Fahrzeuginsassen erlitten nach derzeitigen Kenntnissen leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht. Während der Lkw fahrbereit blieb, musste der Citroen von einem Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme musste die Europastraße bis kurz nach 12 Uhr gesperrt werden. (cw)

Neuffen (ES): Heftige Frontalkollision

Am Mittwochvormittag hat sich auf der Metzinger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und einem hohen Sachschaden ereignet. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 34-Jährige von Dettingen kommend in Richtung Metzinger Straße. Dabei geriet sie mit ihrem Opel Corsa aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. In Folge dessen kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden BMW einer 44-Jährigen. Die beiden Fahrerinnen erlitten jeweils schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 31.000 Euro. (mk)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell