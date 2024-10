Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Essen auf Herd angebrannt; Arbeitsunfall; Verkehrskontrollen; Raubdelikt; Autos durchwühlt

Reutlingen (ots)

-Degerschlacht (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Hans-Knecht-Straße ist am Mittwochabend eingebrochen worden. Zwischen 17.10 Uhr und 23 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über eine Tür auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. In diesem durchsuchte der Einbrecher die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen stieß er dabei auf Bargeld, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Münsingen (RT): Kollision beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochnachmittag auf der B 465 bei Münsingen gekommen. Gegen 15.40 Uhr war eine 58 Jahre alte Frau mit einem VW Golf auf der Bundesstraße von Seeburg herkommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Kreisverkehr Dottinger Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Renault eines 44-Jährigen zusammen. Durch die Wucht der Kollision drehte sich der Golf um die eigene Achse. Während die Unfallverursacherin offenbar unverletzt blieb, erlitt der 44-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Beide Autos, an denen jeweils Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden schlägt einer vorläufigen Schätzung zufolge mit circa 23.000 Euro zu Buche. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 465 teilweise gesperrt werden. Dies führte zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Münsingen (RT): Kollision zwischen Sattelzug und Bahn

Zu einer Kollision zwischen einem Sattelzug und einer Bahn sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochnachmittag nach Münsingen ausgerückt. Ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit dem Sattel-Gespann gegen 16.20 Uhr die Verbindungsstraße von der L230 herkommend in Richtung eines Pferdehofes und wollte einen unbeschrankten Bahnübergang queren. Dabei übersah er offenbar einen aus Richtung Marbach heranfahrenden Zug. Dessen 32-jähriger Lokführer leitete noch eine Bremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit der Fahrerkabine des Sattelschleppers aber nicht mehr verhindern. Der 57-Jährige erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Lokführer sowie fünf im Zug befindliche Fahrgäste waren unverletzt geblieben. Der in Höhe von circa 20.000 Euro beschädigte Sattelzug wurde abgeschleppt. Einer ersten Schätzung zufolge dürfte sich der Schaden an der Bahn auf ungefähr 50.000 Euro belaufen. Bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen war die Zugstrecke bis etwa 18.45 Uhr gesperrt. (rd)

Eningen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Kreuzung Wengenstraße / Hölderlinstraße entstanden. Eine 38-Jährige befuhr mit ihrem Audi Q5 gegen 7.45 Uhr die Wengenstraße in Richtung Reutlingen und wollte an der Kreuzung nach links in die Hölderlinstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine in der Hölderinstraße an der Einmündung mit ihrem Audi A4 wartende 39-Jährige, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der A4 nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (cw)

Lichtenstein-Holzelfingen (RT): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen heftigen Auffahrunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung der L387 in die L230 gewesen sein. Ein 30-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der L387 unterwegs und fuhr an die Einmündung in die L230 heran. Dabei übersah er eine 48-Jährige, die dort mit ihrem VW Touran verkehrsbedingt warten musste. Er krachte so heftig ins Heck des VW, dass sein Wagen in der Folge nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden an den beiden Autos wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Die Polizei hat ab Mittwochnachmittag in Esslingen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, einem Spürhund sowie einem Hubschrauber nach einer vermissten Seniorin gesucht. Die Frau hatte nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 14 Uhr ihr Pflegeheim in Berkheim verlassen, weshalb vom Personal die Polizei verständigt wurde. Nachdem die Suchmaßnahmen im Stadtgebiet zunächst erfolglos verlaufen waren, konnte die Seniorin gegen 21.50 Uhr im Bereich der Geiselbachstraße von den Beamten wohlbehalten angetroffen werden. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde sie zurück ins Pflegeheim gebracht. (mr)

Plochingen (ES): Mit E-Scooter gestürzt

Ein 47-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann befuhr mit einem E-Scooter kurz nach 14 Uhr die Schulstraße in Richtung Marktstraße und wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Ostfildern (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag im Bereich L 1204 / K 1269 ereignet. Gegen 17.20 Uhr war ein 21-Jähriger mit einem Mercedes auf der Landesstraße von Plieningen herkommend in Richtung Ostfildern unterwegs. Vor der Einmündung der K 1269 fuhr er auf den stehenden BMW eines 26-Jährigen auf, der vor der Grün zeigenden Ampel angehalten hatte, da sich im Einmündungsbereich der Verkehr gestaut hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf einen im Einmündungsbereich stehenden BMW eines 40 Jahre alten Mannes geschoben. Beim Unfall zog sich der 26-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wollte sich selbstständig in Behandlung begeben. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte sich auf 25.000 Euro belaufen. Der Wagen des Unfallverursachers musste zudem abgeschleppt werden. Im Feierabendverkehr führte die Kollision zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Ostfildern-Nellingen (ES): Essen auf Herd angebrannt

Rauchentwicklung in einer Wohnung hat am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, in der Straße "In den Steinen" zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei geführt. In der Wohnung einer Seniorin war zuvor Essen auf dem Herd angebrannt, nachdem diese offensichtlich den eingeschalteten Herd vergessen und die Wohnung verlassen hatte. Der installierte Heimrauchmelder hatte in der Folge Alarm ausgelöst. Durch die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und insgesamt 38 Einsatzkräften vor Ort kam, wurde die betroffene Wohnung geöffnet und das komplette Gebäude belüftet. Zu einem Brand war es nicht gekommen, verletzt wurde niemand. (gj)

Nürtingen (ES): Unachtsamkeit beim Abbiegen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Humpfentalstraße erlitten. Eine 58-Jährige befuhr gegen 7.30 Uhr mit ihrem BMW die Humpfentalstraße in Fahrtrichtung der Carl-Benz-Straße und wollte nach rechts auf die Berliner Straße abbiegen. Dabei übersah sie den in gleicher Richtung fahrenden Jungen. In Folge dessen kam es zur Kollision und zum Sturz des Radlers. Der Zwölfjährige konnte nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst in die Obhut seiner Eltern entlassen werden. (mk)

Oberboihingen (ES): Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 40-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag in der Reuderner Straße erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte der Mann dort zusammen mit Kollegen gegen 13.40 Uhr Kabelverlegungsarbeiten durch. Mit einem Bagger, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde, sollte ein Kompressor umgesetzt werden, wobei das Gerät am Baggerarm eingehängt wurde und der 48-Jährige losfuhr. Offenbar stürzte der 40-Jährige dabei aus noch unbekannter Ursache und geriet in der Folge teilweise unter den Bagger. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (mr)

Kirchheim (ES): Mit Fassade kollidiert

Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag in der Herdfeldstraße mit einer Gebäudefassade kollidiert. Der Mann stieß mit seinem Mercedes kurz nach zwölf Uhr wohl bei einem Wendemanöver gegen die Hauswand, wobei diese sowie der Pkw beschädigt wurden. Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr ausgerückt. (mr)

Kirchheim (ES): Zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt

Beamte des Polizeireviers Kirchheim mussten am Mittwoch, zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Jesinger Straße sowie einer Kontrollstelle in der Kirchheimer Straße in Wernau mehrere dutzend Verkehrsverstöße zur Anzeige bringen. Allein in der Jesinger Straße stellten die Beamten 18 Fahrzeuginsassen fest, die sich nicht angeschnallt hatten. 23 Fahrzeuglenkende mussten beanstandet werden, weil sie während der Fahrt ein Handy genutzt hatten. Zudem wurden zwei Verstöße wegen nicht ordnungsgemäß gesicherter Kinder zur Anzeige gebracht. In Wernau stellten die Beamten weitere Verstöße, etwa gegen die Ladungssicherung oder wegen des Befahrens einer Straße entgegen des Verkehrszeichens "Verbot der Einfahrt" fest. Neben einer Ahndung der Verstöße führten die Beamten belehrende Gespräche mit den Betroffenen durch. Die Kontrollen werden fortgeführt. (rd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Gegen 14.20 Uhr war eine 57 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs und fuhr in die vorfahrtsberechtigte K 6908 ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, 21-jährigen Radfahrer, der daraufhin zu Boden stürzte. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde der junge Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei in Summe auf 3.500 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raubdelikt, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Donnerstagmorgen am Europaplatz ereignet hat. Gegen 5.45 Uhr hielt sich ein 36-Jähriger eigenen Angaben zufolge an der Haltestelle H auf, als er von einem Unbekannten angegangen, gepackt und zu Boden geworfen wurde. Anschließend raubte der Angreifer dem 36-Jährigen unter anderem Bargeld und flüchtete. Vom Täter liegt bislang nur eine vage Personenbeschreibung vor. Demnach ist er circa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug der Unbekannte sogenannte Rastalocken und war mit einer grünen Jacke sowie einer Jeanshose bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt

Mehrere Fahrzeuginsassen mussten Beamte des Polizeireviers Albstadt am Mittwochnachmittag in Truchtelfingen beanstanden. Im Zuge einer zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße eingerichteten Kontrollstelle stellten die Einsatzkräfte nicht nur drei Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt fest, sondern auch 18 Autofahrer, die verbotswidrig ihr Mobiltelefon benutzten. Die Betroffenen sehen nun entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen entgegen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Autos durchwühlt (Zeugenaufruf)

Nach einem Unbekannten, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach derzeitigem Stand mindestens drei geparkte Autos durchwühlt hat, fahndet das Polizeirevier Albstadt. Gegen 23.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Zeuge einen jungen Mann entdeckt hatte, der einen in der Degerwandstraße geparkten Skoda durchwühlte. Er sprach den Unbekannten auf sein Tun an, woraufhin dieser sofort die Flucht in Richtung Skilift Ebingen ergriff. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Im Rahmen der Fahndung konnten in dem Wohngebiet zwei weitere Fahrzeuge, ein Peugeot und ein Kia festgestellt werden, die offensichtlich ebenfalls durchwühlt worden waren. Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen in die Autos hindeuten könnten, waren nicht feststellbar. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Unbekannte wird als junger, großer und schlanker Mann beschrieben, der mit einer Strickmütze und einer Jacke bekleidet war, die ein großes, verschiedenfarbiges Emblem auf dem Rücken hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/955-0 entgegen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Personen nicht anzusprechen, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren und, sofern möglich, die oder den Täter weiter zu beobachten. Dies erhöht die Chancen, die Kriminellen auf frischer Tat festzunehmen und ihnen eventuell auch andere Taten nachzuweisen. (cw)

Hechingen (ZAK): Mit Baum kollidiert

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein 48-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der Straße Im Nasswasen erlitten. Der Mann war dort gegen 5.40 Uhr mit einem Audi in Richtung Sickingen unterwegs, als er einen wohl aufgrund des Sturmes umgekippten Baum erkannte, der über die Fahrbahn gefallen war. Der 48-Jährige stieg daraufhin aus, um den Baum von der Straße zu räumen. Die Situation wurde von einem entgegenkommenden BMW-Lenker im Alter von 39 Jahren offenbar zu spät erkannt, sodass der BMW mit dem Baum kollidierte. Dieser erfasste nach derzeitigem Kenntnisstand wiederum den 48-Jährigen und verletzte ihn schwer. Der Mann musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert werden. Sein Auto, gegen das der Baum ebenfalls gestoßen war, wurde abgeschleppt. Den Blechschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 4.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Straße bis circa 7.30 Uhr voll gesperrt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell