Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der K2 (LK V-R) zwischen einem Feuerwehrfahrzeug und einem Pkw

Barth (ots)

Am 09.03.2024 gegen 16:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K2 auf Höhe der Ortschaft Neuendorf - Heide. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam die deutsche 22-jährige Pkw-Fahrerin aus der Ortschaft Neuendorf - Heide und wollte die Kreuzung in Richtung Hermannshagen - Dorf überqueren, wozu sie an einem Stoppschild hielt. In der Folge querte sie die Fahrbahn, übersah dabei das aus Richtung Saal kommende Feuerwehrfahrzeug aufgrund der tiefstehenden Sonne und kollidierte mit diesem. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die Pkw-Fahrerin samt Fahrzeug zurückgeworfen und traf dabei das Stoppschild. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde ein weiterer Pkw beschädigt, welcher hinter der Pkw-Fahrerin an der Kreuzung stand. Durch den Aufprall erlitt die 22-jährige Pkw-Fahrerin Nackenschmerzen und wurde in das Klinikum in Ribnitz-Damgarten verbracht. Für die Bergungsarbeiten mussten die Kreuzung zweitweise komplett gesperrt werden. Bei der Bergung des Feuerwehrfahrzeuges wurde bekannt, dass der betroffene Kurvenbereich durch eine Ölspur (10x2 Meter) verunreinigt ist. Hierfür wurde ein spezielles Fahrzeug zur Reinigung hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 50.000 Euro. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell