POL-RT: Polizeirevier Rottenburg unter neuer Leitung

Polizeirat Philipp Kugler hat am 1. Oktober 2024 die Leitung des Polizeireviers Rottenburg übernommen. Er folgt Erstem Polizeihauptkommissar Marco Renner, der zum 1. März dieses Jahr mit der Leitung des Polizeireviers Hechingen beauftragt wurde. Bis zum Amtsantritt von Polizeirat Philipp Kugler wurde das Polizeirevier interimsweise von Erstem Polizeihauptkommissar Markus Ulrich geleitet, der weiterhin stellvertretender Revierleiter ist.

Die polizeiliche Laufbahn des 34-jährigen Philipp Kugler begann 2012 mit der Ausbildung zum gehobenen Polizeivollzugsdienst bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg zunächst in Böblingen und dann in Villingen-Schwenningen. Nach dem Abschluss seines Studiums im Jahr 2016 wurde er zum Polizeirevier Reutlingen versetzt, wo er bis 2019 in einer Dienstgruppe tätig war. Sein weiterer Weg führte ihn beim Polizeipräsidium Reutlingen im Rahmen seiner Ausbildung zum höheren Polizeivollzugsdienst über verschiedene Stationen und Führungsfunktionen schließlich im Jahr 2022 zum Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Nach seinem Abschluss und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst Ende September 2024 wurde er am 1. Oktober zum Leiter des Polizeireviers Rottenburg bestellt.

Polizeirat Philipp Kugler ist nun mit 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit in der Stadt Rottenburg, den Gemeinden Ammerbuch, Bodelshausen, Hirrlingen, Neustetten und Starzach verantwortlich.

Der verheiratete Vater von zwei Kindern lebt in Tübingen. (cw)

