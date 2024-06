Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Abfallwirtschaftsbetrieb

Heidelberg (ots)

Bereits am Freitag, den 07.06.24, in der Zeit von 23:45 Uhr bis Samstag, den 08.06.24, um 04 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter in der Hatschekstraße bei einer dort ansässigen Firma für Abfallwirtschaft durch ein Fenster in das Bürogebäude der Firma ein. Hierzu wurde eine Fensterscheibe zerschlagen und im Anschluss geöffnet. Die bislang unbekannten Täter hebelten in dem dreistöckigen Gebäude sämtliche Bürotüren auf und durchwühlten Schränke und sonstige Büroeinrichtungen. Aus einem Tresor wurde Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Die Spezialisten der Kriminaltechnik werten derzeit die Spuren aus. Das Fachdezernat der Kriminalpolizei Heidelberg, die Ermittlungsgruppe Eigentum, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

