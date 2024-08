Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Im Zeitraum vom 17. auf 18.08.2024 kam es in Mayen zu zwei Verkehrsunfallfluchten.

1.) In der Koblenzer Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 77, wurde ein brauner, parkender PKW, Nissan-Qashqai durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken, vorderen Radlauf beschädigt. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR.

2.) Im Wasserpförtchen, wurde beim Ausparken oder Wenden ein roter, parkender VW-Bus touchiert. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den hinterlassenen Schaden, in Höhe von ca. 500.- EUR zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

