POL-PDMY: PKW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bergstraße (ots) - In der Zeit vom 16.08.2024, 16:30 bis 17.08.2024, 14:10 Uhr wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bergstraße, ein geparkter grauer Mercedes durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zum Unfallverursacher abgeben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad ...

