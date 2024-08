Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - geparkter PKW mit Fahrradträger beschädigt

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Altenbaustraße (ots)

Am 17.07.2024 wurde in der Zeit von 11:00 - 13:40 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Altenbaustraße Höhe Volksbank, ein dunkler BMW mit Fahrradträger beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Fahrradträger, der am Heck des BMW befestigt war, und schob diesen gegen die linke hintere Ecke des Fahrzeugs. Hierbei wurden sowohl der Fahrradträger als auch die Stoßstange des BMW beschädigt. Beim Unfallverursacher könnte es sich möglicherweise um einen weißen PKW der Marke VW handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell