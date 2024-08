POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - geparkter PKW beschädigt

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Altenbaustraße (ots) - Am 17.07.2024 wurde in der Zeit von 11:00 - 13:40 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Altenbaustraße Höhe Volksbank, ein dunkler BMW mit Fahrradträger beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Fahrradträger, der am Heck des BMW befestigt war, und schob diesen gegen ...

