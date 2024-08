Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rotterode (ots)

Zwischen dem 01.08.2024, 22:00 Uhr, und dem 02.08.2024, 09:30 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nach rechts von der Landstraße zwischen Asbach-Ziegelhütte und Rotterode ab. In der Folge stieß er gegen einen Weidezaun und einen Leitpfosten, wodurch Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, vermutlich mit einem schwarzen Mercedes, pflichtwidrig, also ohne die Beschädigungen anzuzeigen, fort. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0199013/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell