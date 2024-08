LPI-SHL: Zaun beschädigt und abgehauen

Fischbach (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntagmittag, 13:00 Uhr, bis Montagnachmittag, 16:45 Uhr, ein in der Umpfenstraße in Fischbach/Rhön abgestelltes Auto. Die komplette Beifahrerseite des grauen VW wies Kratzer auf und der rechte Vorderreifen wurde vermutlich zerstochen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe ...

