Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Einbruch in Firma

Meiningen (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Lagerhalle einer Firma in der Straße "Am Alten Flugplatz" in Meiningen. Aus der Halle entwendeten die Täter Haushaltsgroßgeräte und Unterhaltungselektronik im Wert von etwa 50.000 Euro. Weiterhin verursachten sie einen Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichen 0207869/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

