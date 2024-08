POL-PDMY: Sondereinsatz anlässlich der DTM 2024 am Nürburgring

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Heerstraße (ots) - Am 18.08.2024 gegen 04:20 Uhr wurde in der Heerstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine 24jährige PKW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein einmonatiges Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad ...

