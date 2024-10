Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - Teils mit Zeugenaufruf oder mehreren Schwerverletzten; Fahrzeugbrand; Verpuffung

Lenningen (ES): Kollision mit Gegenverkehr (Zeugenaufruf)

Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache hat sich am Freitagvormittag auf der B 465 (Gutenberger Straße) ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet. Kurz vor 10.30 Uhr befuhr ein 80 Jahre alter Mann mit einem Audi die Bundesstraße von Lenningen herkommend in Richtung Gutenberg. Nach derzeitigem Kenntnistand infolge gesundheitlicher Probleme kam er mit seinem Wagen zunächst auf Höhe der Straße Neue Wiesen in Oberlenningen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr in der Böschung einen Leitpfosten. Zurück auf der Fahrbahn geriet er mehrfach über die Mittellinie in den Gegenverkehr, wo der Audi den Dacia eines 61-Jährigen steifte. Eine Frontalkollision war durch den 61-Jährigen durch ein Ausweichmanöver noch verhindert worden. Danach überfuhr der Audi erneut wiederholt die Mittellinie und streifte ebenso einen entgegenkommenden Lkw, der von einem 57 Jahre alten Mann gelenkt wurde. In der Einmündung der Grabenstetter Steige kam der Senior mit seinem Pkw schließlich mittig der Fahrspuren zum Stillstand. Er wurde von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die übrigen Beteiligten wurden nicht verletzt. Der Audi sowie der Dacia mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen auf 16.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 465 für circa zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben oder mögliche weitere Geschädigte, die durch die Fahrt des Seniors gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Schlaitdorf (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Ein Pkw ist am Freitagmittag während der Fahrt in Brand geraten und ausgebrannt. Eine 31-Jährige war gegen 12.30 Uhr mit einem Ford EcoSport auf der rechten Spur der B27 in Richtung Stuttgart unterwegs, als auf Höhe von Häslach im Motorraum ihres Wagens wohl infolge eines technischen Defekt ein Brand ausbrach. Der von ihr auf dem Standstreifen abgestellte Wagen konnte von der Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Ford war durch die Flammen jedoch so schwer beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. Aufgrund des Einsatzes und auslaufender Betriebsmittel musste die Bundesstraße in Richtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden. Kurz vor 15.30 Uhr konnte die linke Fahrspur freigegeben werden. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens dauerte bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei bis etwa 16 Uhr an. (rd)

Albstadt-Onstmettingen (ZAK): Verpuffung in Betriebsgebäude

Eine starke Rauchentwicklung hat am Freitagvormittag, gegen 9.15 Uhr, in der Johannes-Boss-Straße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Wie sich vor Ort herausstellte, war es aus noch unklarer Ursache an einer Bearbeitungsmaschine zu einer Ölverpuffung gekommen und die Brandmeldeanlage löste aus. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften angerückt. (gj)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall

Sechs Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Truchtelfinger Straße ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war eine 67-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem BMW auf der Truchtelfinger Straße in Richtung Truchtelfingen unterwegs, als sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach links und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Renault eines 68-Jährigen. Dabei wurden die Unfallverursacherin, ihre Beifahrerin, der Renault-Fahrer und seine drei Mitfahrer schwer verletzt. Während fünf der Verletzten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten, wurde ein zehnjähriger Junge im Renault so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Beide Autos, an denen jeweils Totalschaden von insgesamt rund 23.000 Euro entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Neben dem Rettungsdienst, der mit fünf Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort war, war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Trochtelfinger Straße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Diese Sperrung dauert derzeit (Stand 16.45 Uhr) noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. (cw)

