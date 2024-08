Quickborn (ots) - Am Samstag (17.08.2024) ist es in Quickborn zu zwei Fahrzeugbränden gekommen. Nach ersten Erkenntnissen brannte um 03:54 Uhr ein Opel Calibra vollständig aus und an einem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge standen auf einem Privatparkplatz in der Pinneberger Straße. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen ...

mehr