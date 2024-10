Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Brände, Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Verkehrsunfall

Eine Stand jetzt leicht verletzte Fahrradfahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag gegen 9.35 Uhr auf der Sondelfinger Straße ereignet hat. Ein 34-Jähriger fuhr in seinem Ford Kuga vom Gelände der dortigen Rohstoffverwertung nach rechts auf die Sondelfinger Straße ein. Hierbei übersah er eine 66-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Gehweg in Richtung der Burkhard+Weber-Straße fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 66-Jährige zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 1.200 Euro.

Reutlingen (RT): Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Am Freitag, zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr, sind in der Ina-Seidel-Straße mehrere geparkte PKW mutwillig beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen.

Reutlingen (RT): Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Brahmsstraße ist am Freitagabend eingebrochen worden. Zwischen 17.30 Uhr und 22.20 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er das Gebäudeinnere und entwendete Uhren und Bargeld. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Deizisau (ES): Einbruch

In ein Wohnhaus im Reußensteinweg ist am Freitag, im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 21.10 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentüre Zutritt zum Gebäude. Im Innern durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 450 Euro. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Neuffen (ES): Boiler in Brand geraten

Zum Brand eines Warmwasserboilers ist es am Freitagnachmittag im Badezimmer einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hofstettenstraße gekommen. Gegen 13.50 Uhr geriet der Boiler aus bislang unbekannter Ursache in Brand, woraufhin die Rettungskräfte alarmiert wurden. Durch die Feuerwehr Neuffen, welche mit vier Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Zwei Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst, welcher mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, behandelt. Aufgrund des Brandes und der damit einhergehenden Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Stadt Neuffen anderweitig untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nürtingen (ES): Brand an einer Gasheizung

Vermutlich aufgrund einer technischen Ursache ist es am Freitagnachmittag zu einer Flammenbildung an einer Gasheizung in einem Wohnhaus in der Werastraße gekommen. Kurz vor 14.45 Uhr rückten die Rettungskräfte an die Einsatzstelle aus. Die Feuerwehr Nürtingen, welche mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte bei ihrem Eintreffen keine Flammen mehr feststellen. Das Haus wurde jedoch vorsorglich gelüftet und die Heizung außer Betrieb genommen. Eine Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb sie allerdings unverletzt. Der Sachschaden an der Heizung wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Neckartenzlingen (ES): Unfall beim Abbiegen

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Gegen 15:30 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Citroen auf der Altdorfer Straße in Richtung Altdorf unterwegs. An der Einmündung zur Straße Unterbössel wollte er in diese nach links abbiegen und bemerkte hierbei einen entgegenkommenden 57-jährigen Pedelec-Lenker zu spät. In der Folge kam es zur Kollision, wobei der Pedelec-Lenker zu Fall kam. Der verletzte Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.500 Euro.

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Scheune in Brand geraten

Am Freitagnacht ist es in der Verlängerung der Friedensstraße zum Brand einer Scheune gekommen. Gegen 01.50 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zur Brandstelle aus. In der Scheune befanden sich landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge, Werkzeuge und Strohballen. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von circa 500.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen keine Personen zu Schaden. Zur Klärung der Brandursache sind Speziallisten der Kriminalpolizei eingesetzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Durch die starke Rauchentwicklung kam es im gesamten Ortsbereich von Entringen zu Geruchsbelästigungen. Die Löscharbeiten dauerten bis circa 08.30 Uhr an. Zur Begutachtung ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, war ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks vor Ort. Aus Sicherheitsgründen wurde der Brandort mittels eines Bauzauns eingezäunt.

Haigerloch (ZAK): Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitagnachmittag ist es auf der L390 zwischen Gruol und Heiligenzimmern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 14.15 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem mit 28 Fahrgästen besetzten Reisebus die Straße in Fahrtrichtung Gruol. Zeitgleich kam ihm ein 54-Jähriger mit seinem mit zwei Personen besetzten Linienbus entgegen. Im Verlauf einer rechts-links Kurve kam der 65-Jährige zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Linienbus. Zum Zeitpunkt der Kollision befand sich ein 54-jähriger Fahrgast des Reisebusses auf dem Weg zur Toilette. Er wurde kollisionsbedingt zu Boden geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

