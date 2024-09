Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Restaurant in Berg Fidel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (9.9., 17:30 Uhr, bis 10.9., 16:30 Uhr) in ein Restaurant an der Hammer Straße eingebrochen sind und Bargeld entwendet haben, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch den Hintereingang Zugang zum Gebäude, durch eine weitere Tür gelangten sie ins Innere des Restaurants. Dort durchwühlten die unbekannten Täter den Thekenbereich und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Außerdem hebelten die Einbrecher den Zigarettenautomaten des Restaurants auf. Ob weiteres Diebesgut entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

