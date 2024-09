Polizei Münster

POL-MS: Verkehrskontrolle endet mit vorläufiger Festnahme - Fahrer unter Einfluss von Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Münster (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10.09., 23.35 Uhr) haben Beamte im Verlauf einer Verkehrskontrolle an der August-Scheper-Straße festgestellt, dass ein 30-Jähriger unter Einfluss von Drogen sein Pkw führte. Darüber hinaus war er ohne Führerschein unterwegs und wurde per Haftbefehl gesucht. Außerdem war das genutzte Fahrzeug bereits außer Betrieb gesetzt worden, es hatte keine gültigen Kennzeichen.

Bereits auf der Schillerstraße war der Fahrer den Polizisten aufgrund seiner zügigen Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle äußerte der Mann, einige Stunden vor Fahrtantritt unterschiedliche Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Da er sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten ihn mit auf eine Polizeiwache, um seine korrekten Personalien zu ermitteln. Dabei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und per Haftbefehl gesucht wird.

Die Polizisten nahmen den Mann mit serbisch-montenegrenischer Staatsbürgerschaft bis zur Begleichung seines Haftbefehls vorläufig fest. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

