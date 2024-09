Polizei Münster

POL-MS: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.9.,14:45 Uhr) haben ein 29-Jähriger und seine 31-jährige Begleiterin Lebensmittel aus einem Supermarkt an der Bergiusstraße entwendet. Aufmerksame Mitarbeiter hinderten sie an der Flucht, bis die Polizei eintraf. Die hinzugerufenen Beamten nahmen beide Tatverdächtige vorläufig fest.

Nach Angaben von Zeugen verließen der 29-Jährige und die 31-Jährige den Supermarkt mit einem vollen Einkaufswagen durch den Eingangsbereich, sodass die Sicherungsanlage anging. Zwei Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl, folgte den Tatverdächtigen nach draußen und sprachen sie an. Es gelang ihnen, die beiden rumänischen Staatsbürger so lange an der Flucht zu hindern, bis die Polizei eintraf.

Beide Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren.

