Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwer verletzter Radfahrer nach Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert

Mannheim (ots)

Schwer verletzt wurde am Mittwochabend gegen 19:25 Uhr ein 42-jähriger Radfahrer, als dieser womöglich das Rotlicht missachtete und in der Folge mit einem BMW kollidierte. Der 42-Jährige fuhr aus der Otto-Selz-Straße kommend in Richtung Bismarckstraße / L 4 entlang. Beim Überqueren der dortigen Ampel übersah er das für ihn geltende Rotlicht und stieß mit dem BMW des 47-Jährigen zusammen. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt und konnte anschließend die Weiterfahrt fortsetzen. Das beschädigte Fahrrad wurde auf das Polizeirevier gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell