Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Erneut Einbruch bei der Feuerwehr

Much (ots)

Im Rhein-Sieg-Kreis ist es erneut zu einem Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus gekommen. Am 14. November war bereits die Feuerwehr in Troisdorf-Altenrath und am 23. November die Löschgruppen in Sankt August-Buisdorf und Siegburg-Kaldauen/Stallberg von Einbrechern heimgesucht worden. Dieses Mal war der Tatort in Much. Zwischen Donnerstag (05. Dezember) und Freitag (06. Dezember) drangen vermutlich mehrere unbekannte Tatverdächtige in das Gebäude an der Werschtalstraße im Ortsteil Marienfeld ein. Dieses wurde am Donnerstagabend gegen 17:25 Uhr von den Wehrleuten verlassen. Laut Angaben eines Feuerwehrmannes soll zu diesem Zeitpunkt noch alles in Ordnung gewesen sein. Am nächsten Morgen gegen 07:40 Uhr wurde der Einbruch entdeckt und der Polizei gemeldet. Die Tatverdächtigen waren offenbar auf das frei zugängliche Gelände gelangt und hatten dort angebrachte Bewegungsmelder manipuliert. Im Anschluss versuchten sie zunächst, die Türschlösser einer Hallentür und zu einem an der Halle angrenzenden Personencontainer aufzubohren. Nachdem es auf diese Weise nicht gelang, die Türen zu öffnen, hebelten die Unbekannten ein Fenster des Containers auf, gelangten so in das Innere und schließlich auch in die Rüst- und Fahrzeughalle. Hier machten die Einbrecher sich an zwei Feuerwehrfahrzeugen zu schaffen und entwendeten diverse Gerätschaften. Zum Diebesgut gehören unter anderem zwei Atemvollschutzgeräte, ein kompletter Werkzeugkoffer, mehrere Akku-Geräte, wie beispielsweise Bohrschrauber, Akku-Leuchten und ein großer Heizlüfter. Der Gesamtwert der Beute beträgt nach einer ersten Schätzung circa 50.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport der Gegenstände mindestens ein Fahrzeug in der Größe eines Transporters benötigten. Hinweise zu der Tat, den Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell