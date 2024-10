FW Lehrte: Verkehrsunfall Autobahn A7 - Feuerwehr muss selbstständig Rettungsgasse bilden.

Steinwedel (ots) - Am gestrigen Freitagmittag, dem 6.9.2024, wurden die Feuerwehren Lehrte, Aligse und Steinwedel aufgrund einer Rauchentwicklung in einer Wohnung um 11:42 nach Steinwedel alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Straße "Zum Braken" befanden sich bereits alle Personen außerhalb des Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Eigentümerin zuvor die Wohnung verlassen. Bei der ...

