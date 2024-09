Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: 6 Einsätze im Stadtgebiet Lehrte beschäftigen freiwillige Feuerwehr am Freitag

Lehrte (ots)

Am gestrigen Freitag, dem 27.09.2024 und in der Nacht zum Samstag dem 28.9.2024, kam es zu insgesamt 6 Alarmierungen für die freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet Lehrte.

Um 10:52 wurden die Feuerwehren Lehrte, Aligse und Steinwedel zu einem Logistikzentrum im Bereich der Everner Straße alarmiert. Grund der Alarmierung war eine ausgelöste Brandmeldeanlage. Ein Eingreifen der Feuerwehr war hier glücklicherweise nicht notwendig, es handelte sich um einen Fehlalarm.

Um 12:51 ging es dann in den Paradiesweg nach Steinwedel. Ein Baum war auf die Straße gestürzt und blockierte die Fahrbahn. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zerkleinerten den Baum mittels Kettensäge und befreiten die Fahrbahn.

Um 14:20 wurden die Feuerwehren Arpke, Sievershausen, Hämelerwald und Lehrte nach Arpke in den Bereich der Straße "An der Bockmühle" alarmiert. Ein Nachbar des Mehrfamilienhauses hatte das Piepsen eines Rauchwarnmelders vernommen und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr verschaffte sich in Absprache mit der Polizei Zutritt zur Wohnung über ein gekipptes Fenster und konnte feststellen, dass ein Tiefkühlfach offenstand und beim Rauchwarnmelder die Batterien leer waren. Rauchwarnmelder melden sich dann in kurzen Abständen mit einem Warnton. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die Anwohner waren nicht zu Hause.

Um 20:50 Uhr wurde die Feuerwehr Lehrte dann in den Bereich Ahltener Straße/Westring alarmiert. Ein Baum war von einem Grundstück auf die Straße gestürzt und blockierte die Fahrbahn. Auch hier wurde die Fahrbahn von der Feuerwehr befreit. Ein Teil eines angebrochenen Baumes wurde zusätzlich mittels Einsatz der Drehleiter beschnitten und die Fahrbahn gegen unkontrolliertes herabfallen gesichert. Um 22:48 Uhr ging es dann in den Bereich der Blücherstraße. Ein Hilfloser Anwohner bemerkte einen Wasserschaden in seinem Keller. Vermeintlich war dieser durch einen Defekt einer Pumpe ausgelöst wurden. Die ehrenamtlichen Einsatzkräften setzten diese kurzerhand wieder instand, sodass das Wasser selbständig ablaufen konnte.

Die First Responder der Feuerwehr Hämelerwald wurden dann um 00:47 zusammen mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt alarmiert. Laut Alarmierung handelte es sich um eine nicht ansprechbare Person im Bereich der Autobahnbrücke in Hämelerwald. Der vorgefundene Mann konnte jedoch durch Wachrütteln aktiviert werden, lehnte eine medizinische Versorgung ab und wollte dann seinen Heimweg zu Fuß weiter fortsetzen.

Als Feuerwehr verweisen wir in diesem Zusammenhang darauf, regelmäßig die Rauchwarnmelder zu überprüfen. Rauchwarnmelder retten Leben und die Zeit der Kerzen und Lichter steht noch bevor.

Informationen zu Rauchwarnmeldern finden sie unter www.rauchmelder-lebensretter.de. Auch findet sich hier ein wertvoller Simulator: Die ersten Minuten im Brandfall sind entscheidend. Doch viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst oder wissen nicht, wie sie sich richtig verhalten sollen. Um dieses Bewusstsein zu stärken und Menschen für das richtige Verhalten im Brandfall zu sensibilisieren, hat "Rauchmelder retten Leben" das 120 Sekunden-Escape Spiel entwickelt. Spielerisch geht es hierbei darum, das wichtigste in 120 Sekunden zu tun, um die Wohnung noch verlassen zu können.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell