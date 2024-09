Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Taufe des neuen Rettungsbootes auf den Namen eines verstorbenen Feuerwehrkameraden

Bild-Infos

Download

Lehrte (ots)

Rund 100 Mitglieder und Unterstützer der Tauchergruppe Lehrte sowie zahlreiche Gäste darunter Bürgermeister Frank Prüße, Stadtbrandmeister Hendrik Voges, dessen Stellvertreter Marco Beimes, und Vertreter der Ortsfeuerwehren aus Lehrte waren am Mittwoch, dem 4. September 2024 vereinzelt sogar aus Ostfriesland angereist, um in den Räumlichkeiten der Stadtfeuerwehr Lehrte eine emotionale Bootstaufe zu zelebrieren. Auch Tauchergruppen aus den umliegenden Städten Burgdorf, Hameln, Celle, Sehnde und Lohnde waren angereist, um an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen.

Wie bei der Feuerwehr üblich, darf auch ein gewisser Humor nicht fehlen. So führte Dieter Koch, Leiter der Tauchergruppe, die Gäste zunächst in die Zeremonie ein und sprach über die Tradition, Booten einen Namen zu geben. Er verwies jedoch darauf, dass der Name "Das Boot", wie der berühmte Filmtitel, für das neue Rettungsboot eher unpassend sei - schließlich solle es ja nicht wie ein U-Boot agieren und unter der Wasserlinie fahren.

Das Rettungsboot vom Typ 2, das sowohl mit einem Kran ins Wasser gelassen als auch von vier Personen getragen werden kann, erhielt schließlich einen ganz besonderen Namen. Uwe Bee, ehemaliger Erster Stadtrat und zuständig für das Feuerwehrwesen in Lehrte, übernahm die Rolle des Taufpaten und erklärte den emotionalen Hintergrund der Namenswahl:

Am 04. September 2023, verlor André Friedrichs, seinerzeit stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr Sievershausen, bei einem Verkehrsunfall sein Leben. Da André Friedrichs nicht nur ein leidenschaftlicher Feuerwehrtaucher, sondern auch im Beruf stets darauf bedacht war Menschen zu retten, wurde das Boot auf den Namen "André" getauft. Mit dieser Namensgebung wolle man die Kameradschaft und den Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr auch über den Tod hinaus ehren, betonte Bee. Die Bootstaufe war ein emotionaler Moment, der mit stehendem Applaus und Tränen in den Augen begleitet wurde. Es war nicht nur ein freudiges Ereignis, begleitet von einem feierlichen Kuchen in Form des Schlauchbootes, sondern auch ein Moment des Gedenkens und des Innehaltens: André fand noch einmal als Foto Platz auf dem nun nach Ihm benannten Rettungsboot.

Zum Abschluss lud Dieter Koch die Anwesenden ein, den Abend in kameradschaftlicher Runde ausklingen zu lassen. Die Tauchergruppe Lehrte verabschiedete sich mit dem traditionellen Wunsch: "Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel."

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell