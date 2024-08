Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Gasgeruch in Kindertagesstätte

Lehrte (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr der Kernstadt sowie der Gefahrgutzug der Region Hannover Ost um 9:07 Uhr zu der Kindertagesstätte in die Straße Am Sülterberg in Lehrte alarmiert.

Gemäß der Alarmmeldung war in der Kita Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort hatten bereits alle Erzieher/innen und Kinder die Kita verlassen und befanden sich vorbildlich an den Sammelplätzen. Nach einer Erkundung durch den Einsatzleiter konnte der Alarm für den Gefahrgutzug aufgehoben werden und die anrückenden Kräfte konnten wieder an ihre Standorte zurückkehren. Auslöser für den Gasgeruch war eine defekte Heizungsanlage, wobei die Gaszufuhr zur Heizungsanlage bereits durch einen Hauswart abgeschiebert worden war. Die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte warteten noch das Eintreffen der Stadtwerke ab und konnten anschließend ebenfalls den Einsatz beenden.

Vor Ort im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher, der Rettungsdienst sowie die Polizei. Der ebenfalls alarmierte Gefahrgutzug der Region Hannover Ost wurde nicht tätig.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell