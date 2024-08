Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Zwei Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet Lehrte zur selben Zeit

Lehrte (ots)

Am heutigen Montagmittag wurde gegen 12:00 Uhr die Ortsfeuerwehr Lehrte sowie der Gefahrgutzug der Region Hannover Ost in den Südring nach Lehrte gerufen.

Mitarbeitende des dort ansässigen Lebensmittelmarktes hatten im Kellerbereich austretendes Kühlmittel wahrgenommen und die zuständige Fachfirma gerufen. Da der eingetroffene Techniker aufgrund des bereits im erheblichen Umfang ausgetretenen Kältemittels sich selbst nicht mehr in dem Technikraum aufhalten konnte, wurde die Feuerwehr zunächst mit einem Großaufgebot alarmiert.

Nachdem die ersten Kräfte der Ortsfeuerwehr Lehrte am Lebensmittelmarkt eingetroffen waren und Rücksprache mit dem Techniker gehalten hatten, konnte der Alarm für den Gefahrgutzug zurück genommen werden. Bei dem ausgetretenen Kältemittel handelte es sich um ein farbloses Gas, welches nicht giftig ist, aber in hohen Konzentrationen beim Einatmen zum Ersticken führen kann. Einsatzkräfte aus Lehrte brachten unter schweren Atemschutz einen Überdruckbelüfter in Stellung und schlossen die vom Techniker vorgegebenen Ventile. Da das ausgetretene Kältemittel schwerer wie Luft ist, waren die Belüftungsmaßnahmen nicht ganz so einfach, zumal der betroffene Kellerbereich keinerlei Abluftöffnungen hatte. Nachdem sich das ausgetretene Kältemittel aufgrund der Belüftungsmaßnahmen weitestgehend verflüchtigt hatte, konnte sich der Techniker auf Lecksuche begeben. Da nach wie vor Kältemittel austrat, wurde er dabei von einem Trupp unter Atemschutz begleitet, um ihn im Falle eines Falles schnell aus dem Gefahrenbereich bringen zu können. Gegen 14:30 Uhr konnte dann der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle dem Techniker sowie dem Marktleiter übergeben werden. Wie hoch der Schaden durch die Leckage ist, konnte noch nicht beziffert werden. Da die Kühlanlage ausgefallen ist, hatte der Marktleiter einen LKW mit Kühlung geordert um die betroffenen Lebensmittel anderweitig unterzubringen und den Schaden so gering wie möglich zu halten. Da sich das Kältemittel nur im Keller ausgebreitet hatte, brauchte der Lebensmittelmarkt während des Einsatzes nicht geschlossen werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz vor Ort waren die Ortsfeuerwehr Lehrte mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher, der stellv. Brandschutzabschnittsleiter, der Rettungsdienst und die Polizei. Alarmiert, aber nicht mehr zum Einsatz gekommen waren die Kräfte des Gefahrgutzuges der Region Hannover Ost.

Fast Zeitgleich wurde auch die Ortsfeuerwehr Ahlten um 12:50 Uhr in die Straße Am Rehwinkel zur Unterstützung eines Pflegedienstes gerufen. Dort öffnete eine Patientin nicht mehr die Tür. Die Patientin konnte durch ein Fenster gesehen werden, reagierte jedoch weder auf Klopfen noch Klingeln. Nachdem sich die Feuerwehr Zugang zu der Wohnung verschafft hatte, musste jedoch leider festgestellt werden, dass für die Patientin die Hilfe zu Spät gekommen war. Im Einsatz war hier die Ortsfeuerwehr Ahlten mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell