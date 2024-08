Gießen (ots) - Reiskirchen: Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Pkw Fahrer kam es am Donnerstag, 01.08.2024, gg. 20:17 Uhr. Ein 41-Jähriger aus Bad Salzungen fuhr auf der BAB 5 von Frankfurt in Fahrtrichtung Kassel. In Höhe der Unfallstelle fuhr er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache unter das Heck des Lkw-Anhängers eines 54-jährigen ukrainischen Lkw Fahrers. Der Pkw wurde aufgrund des ...

