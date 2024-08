Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Pkw Unfall mit schwerverletztem Fahrer

Gießen (ots)

Reiskirchen: Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Pkw Fahrer kam es am Donnerstag, 01.08.2024, gg. 20:17 Uhr. Ein 41-Jähriger aus Bad Salzungen fuhr auf der BAB 5 von Frankfurt in Fahrtrichtung Kassel. In Höhe der Unfallstelle fuhr er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache unter das Heck des Lkw-Anhängers eines 54-jährigen ukrainischen Lkw Fahrers. Der Pkw wurde aufgrund des Aufpralls zur Mittelleitplanke abgelenkt und kollidierte mit selbiger. Der Pkw-Fahrer wurde durch das Unfallgeschehen in seinem Pkw eingeklemmt. Er wurde mit schwersten lebensbedrohlichen Verletzungen durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Lkw Fahrer blieb unverletzt. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge /-kräfte der Hilfs-, Rettungsdienste und der Polizei waren im Einsatz. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Norden für ca. 3 1/2 Stunden teilweise voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 40.000,-EUR. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach (Tel. 06033/70435010) zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

