Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg klärt Diebstahl nach Öffentlichkeitsfahndung

Bitburg (ots)

Anfang Juli wurde einer Frau in einem Bitburger Geschäft aus ihrer Handtasche ein Handy samt Bank- und Kreditkarte entwendet. Im Anschluss wurde die Bankkarten in mehreren Läden als Zahlungsmittel verwendet. Nachdem erste Ermittlungen nicht zum Erfolg geführt hatten, wurde am 8. November, nach Erlass eines richterlichen Beschlusses, eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei tatverdächtigen Frauen eingestellt. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/5644356)

Aufgrund der eingestellten Fahndung kam es zu einem Hinweiseingang, der zur Identifizierung der beiden Frauen in Nordrhein-Westfalen führte. Nach Vorhalt der Tat räumte eine der beiden Personen die Tat ein. Die Polizei Bitburg bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung und den Hinweisgebern für ihre Mithilfe. Der Sachverhalt zeigt, das Taten auch mehrere Monate nach der Tat durch eine Öffentlichkeitsfahndung noch geklärt werden können.

