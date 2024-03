Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in Regionalbahn

Basel (ots)

In einer Regionalbahn am Basel Badischen Bahnhof nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Montag einen gesuchten 30-Jährigen fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Montagnachmittag (25.03.24) eine Regionalbahn mit Fahrziel Freiburg, am Basel Badischen Bahnhof. Dabei kontrollierten sie einen 30-Jährigen, der sich mit einer deutschen Aufenthaltsgestattung ausweisen konnte. Die Überprüfung des algerischen Staatsangehörigen ergab einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl. Der Gesuchte wurde vor Ort vorläufig festgenommen und nach der Vorführung beim Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell