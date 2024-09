Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: PKW fährt gegen Baum

Lehrte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der 3.Zug der Stadtfeuerwehr, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Aligse und Steinwedel, zu ein Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen auf die B443 gerufen. Zwischen den Ortschaften Aligse und Röddensen war ein PKW in Höhe der Mühle von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die ersten am Unfallort eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen quer auf der Fahrbahn stehenden PKW vor, dessen Trümmerteile über einen weiten Bereich verstreut lagen. Das Fahrzeug selbst war im Motorbereich stark deformiert und es waren einige Mengen an Öl, Benzin und Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Der Fahrer hatte den PKW bereits selbstständig verlassen und wurde unweit der Unfallstelle von der Feuerwehr und Polizei angetroffen. Da er leichte Verletzungen bei dem Unfall davon getragen hatte, wurde er an den Rettungsdienst übergeben. Weitere Personen hatten sich nicht in dem Fahrzeug befunden. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab und führte das Batteriemanagement durch. Gegen 5:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zu der konkreten Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, zur Schadenhöhe kann keine Angabe gemacht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Aligse und Steinwedel mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei.

