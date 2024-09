Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zimmerbrand

Stuttgart-Münster (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag (19.09.2024) in einem Zimmer eines Altenheims an der Schussengasse ein Brand ausgebrochen. Zeugen entdeckten gegen 16.30 Uhr Rauch der aus dem Fenster quoll und alarmierten die Feuerwehr. Zwei Bewohnerinnen sowie eine Pflegerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

