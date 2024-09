Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (18.09.2024) einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, aus einem Geschäft an der Königstraße Parfüm im Wert von 99 Euro gestohlen zu haben. Der Mann betrat gegen 19.45 Uhr das Geschäft, nahm das Parfüm an sich und verließ den Laden, ohne es zu bezahlen. Der 24 Jahre alte Security Mitarbeiter sprach den 46-Jährigen daraufhin an. Polizeibeamte wurden auf die beiden aufmerksam und nahmen den Tatverdächtigen fest. Dabei soll der 46-jährige Mann die Beamten beleidigt und versucht haben, eine Polizeibeamtin mit einem Schuh zu bewerfen, was ihm allerdings misslang. Der 46 Jahre alte polnische Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags (19.09.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

