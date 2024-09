Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgäste nach Gefahrenbremsung verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall haben sich am Donnerstagmorgen (19.09.2024) am Arnulf-Klett-Platz vier Fahrgäste eines Linienbusses Verletzungen zugezogen. Ein 52 Jahre alter Autofahrer war gegen 07.55 Uhr mit seinem Skoda auf dem Arnulf-Klett-Platz in Richtung Kriegsbergstraße unterwegs. Rechts neben ihm fuhr auf der Busspur ein Linienbus in die gleiche Richtung. Als die 24 Jahre alte Beifahrerin des Skoda während der Fahrt die Tür einen Spalt öffnete, leitete der 47 Jahre alte Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Dabei kamen die vier Fahrgäste zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich und die Verletzten und brachten zwei 19 und 44 Jahre alte Frauen sowie einen 25 Jahre alten Mann in Krankenhäuser. Eine 61-Jährige wurde vor Ort versorgt.

