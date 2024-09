FW Lehrte: Angebranntes Essen erfordert Einsatz der Feuerwehr

Lehrte (ots) - Am heutigen Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr der Kernstadt sowie der Gefahrgutzug der Region Hannover Ost um 9:07 Uhr zu der Kindertagesstätte in die Straße Am Sülterberg in Lehrte alarmiert. Gemäß der Alarmmeldung war in der Kita Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort hatten bereits alle Erzieher/innen und Kinder die Kita ...

