POL-DN: Polizeieinsätze in der Mainacht rückläufig

Düren (ots) - Am Miesheimer Weg in Düren haben Unbekannte am Montag (29.04.2024) einen 70-Jährigen in seiner Wohnung ausgeraubt. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Gegen 18 Uhr klingelten drei Unbekannte an der Tür des 70-Jährigen. Als er öffnete, schlug ein männlicher Täter dem Mann sofort in sein Gesicht. Die Täter drängten den Mann zurück in seine Wohnung und forderten diesen mehrfach zur Herausgabe ...

