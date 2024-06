Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: LVR-Insasse kehrt nicht zurück - Polizei fahndet

Viersen-Süchteln (ots)

Seit gestern Abend fahndet die Polizei nach einem 34-jährigen Mann, der nach § 63 StGB in der LVR-Klinik in Süchteln untergebracht ist. Der Mann ist wegen Körperverletzungsdelikten verurteilt, ein Gericht hatte die Unterbringung angeordnet. Die LVR-Klinik beurteilt eine mögliche Fremdgefährdung als sehr unwahrscheinlich, er hatte schon mehrfach unbegleiteten Tagesurlaub. So auch am gestrigen Dienstag.

Allerdings kehrte er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zurück. Seit 20.15 Uhr fahndet die Polizei nach dem Mann. Der 34-Jährige ist etwa 1,70 Meter groß und etwa 85 kg schwer. Er hat schwarze glatte Haare und insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er trägt ein Hemd und eine Jeanshose. Da er Bezüge nach Krefeld und Essen hat, schließt die Polizei nicht aus, dass er sich möglicherweise auch dort aufhalten könnte. Die Ermittlungen hat das Viersener Kriminalkommissariat 4 übernommen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nehmen die Polizei in Viersen und jede Polizeidienststelle entgegen. /wg (113)

