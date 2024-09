Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gezündelt - Kinder gestellt

Gera (ots)

Gera: Zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren wurden gestern früh (05.09.2024), kurz vor 09:00 Uhr von Zeugen dabei bemerkt, wie diese in der Julius-Sturm-Straße, auf einer dortigen Rasenfläche, zündelten. Zum Glück konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die beiden Jungs wurden in der Folge an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ob sie auch für weitere Brände verantwortlich sind, wird geprüft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen hat die Geraer Polizei aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wird noch einmal darauf hingewiesen, dass "zündeln" tatsächlich kein Kavaliersdelikt, sondern vielmehr eine Straftat darstellt. Gerade bei diesen Temperaturen und Witterungsbedingungen kann schon ein kleiner Funke riesige Auswirkungen haben und enormen Schaden anrichten.

Wenn zudem die Brandgefahr oder den Brandschaden fahrlässig oder gar vorsätzlich herbeiführt wird, entstehen Kosten, die dem Verantwortlichen oder auch Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt werden können. (KR)

