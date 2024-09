LPI-G: Pannenfahrzeug von Dieben heimgesucht

Gera (ots) - Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern (05.09.2024) in die Stadtrodaer Straße / Hofer Straße aus, nachdem von dort der Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gemeldet wurde. Nach vorläufigen Erkenntnissen kollidierte ein Pkw Mercedes beim Befahren der Hofer Straße und folgendem Linksabbiegen in die Stadtordaer Straße mit dem Heckbereich eines Pkw Skoda (Fahrerin 72). Der Mercedes prallte daraufhin an ...

