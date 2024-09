Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Stadtrodaer Straße

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern (05.09.2024) in die Stadtrodaer Straße / Hofer Straße aus, nachdem von dort der Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gemeldet wurde. Nach vorläufigen Erkenntnissen kollidierte ein Pkw Mercedes beim Befahren der Hofer Straße und folgendem Linksabbiegen in die Stadtordaer Straße mit dem Heckbereich eines Pkw Skoda (Fahrerin 72). Der Mercedes prallte daraufhin an einen Stein im Dr.-Semmelweis-Park und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Im Zuge der Unfallaufnahme und der damit eingeleiteten Ermittlungen konnte der Fahrer (62), sowie sein enorm beschädigtes Fahrzeug an der Wohnanschrift angetroffen werden. Der 62-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und musste zur Blutentnahme. Die Geraer Polizei leitete in der Folge die Ermittlungen zum Unfallgeschehen ein. (KR)

