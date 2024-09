LPI-G: Brand in Gera-Bieblach

Altenburg (ots) - Nobitz: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am gestrigen Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte in der Zeit vom 04.09.24, 22:00 Uhr bis 05.09.24, 15:00 Uhr in Gähsniz einen Zaun stark beschädigt und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0232406/2024 mit der Polizei Altenburger ...

