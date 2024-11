Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

Zusammenstoß zwischen zwei PKW

56-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Straelen (ots)

Am Mittwoch 6. November 2024) gegen 10:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Broekhuysener Straße (B 221) / Brüxkener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Hillesheim war mit seinem Fiat Ducato auf der Brüxkener Straße in Richtung Zum Ringofen unterwegs. Als er die Broeckhuysener Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und bevorrechtigten VW Passat eines 56-jährigen Mannes aus Mönchengladbach. Der Passat wurde in Richtung der Straße Zum Ringofen geschleudert, der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei geregelt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell